اعتداء صادم من حارس مطعم شهير على امرأة.. "فيديو"

المصدر: وكالات

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وثق مقطع فيديو صادم، لحظة توجيه حارس أمن بمطعم "ماكدونالدز" الشهير لكمة لوجه زبونة أردتها أرضا، ثم سحلها إلى خارج المحل.

وقال متحدث باسم سلسلة المطاعم الشهيرة «ماكدونالدز» في بريطانيا، إنه تم فتح تحقيق في واقعة اعتداء وحشية على زبونة أثارت مموجو واسعة من الاستياء، لمعرفة ملابساتها وسبب اعتداء حارس الأمن على الزبونة.

ووثق مقطع فيديو صادم، نشرته صحيفة "الصن البريطانية»، لحظة توجيه حارس أمن بمطعم "ماكدونالدز" لكمة إلى وجه زبونة ما ادى إلى سقوطها أرضا، ثم قام بسحبها بعنف مفرط إلى خارج المحل.

وتظهر المرأة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، وهي تحاول الدفاع عن نفسها ممسكة بساقي الحارس للوقوف، قبل أن يصرخ عليها «ابتعدي عني» ويسحبها من ساقيها إلى الخارج.

قال متحدث أن الحارس ينتسب إلى إحدى الشركات الخاصة، وسيتم إنهاء خدمته كعقاب له.

وأكد المتحدث على أن عملاق الوجبات السريعة لديه "سياسة عدم التسامح مطلقا تجاه العنف أو سوء المعاملة".