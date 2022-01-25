فتاة تتدلى بشعرها من سقف عربة قطار.. فيديو

المصدر: البيان

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أثار مقطع فيديو متداول لشابة معلقة من شعرها داخل قطار بينما يجلس بقية الركاب على الكراسي حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة تتأرجح مربوطة من شعرها في سقف عربة قطار، وتبدو مرتاحة بتشبيك قدميها في الهواء، حيث راحت تتابع هاتفها الجوال لشغف.

تبين فيما بعد أن هذه الفتاة العجيبة، بهلوانية روسية تدعى دارينا، وتم تصوير الفيديو يوم 21 يناير الجاري داخل أحد قطارات شانغهاي في الصين.

على إثر ذلك، تلقت الشابة مكالمة من مسؤولي مترو شنغهاي، يسألونها عما كانت تفعله ولماذا كانت معلقة من شعرها.

فقالت دارينا: "أنا أمارس هذه الحركة منذ نصف عام. أريد أن أذكر الجميع بأنها كانت خدعة خطيرة ولا ينبغي تجربتها".

وشاركت المقطع عبر تطبيق "تيك توك" النسخة الصينية، بعد أن مارست الحركة الخطيرة لأكثر من نصف عام. كما نشرت مقاطع مماثلة لعملية تدربها، لكنها لم تتخيل أن تحظى بكل هذا الاهتمام الذي حصلت عليه مؤخرا، حسب "روسيا اليوم".

وتعمل دارينا بهلوانية سيرك منذ عام 2013، ودعت الناس لمشاهدة عرضها، وأوضحت أنه يتم ربط شعرها في حلقة تعليق الشعر، ويتم توزيع وزن الشخص بالتساوي على فروة الرأس.

وكل شعرة قادرة على حمل وزن يصل إلى 3.5 أوقية (100 غرام) ويجب ترتيبها بشكل صحيح لمنع الحوادث أو الإصابات.

وغالباً ما يقوم فنانو الأداء بترطيب شعرهم حتى 5 مرات يومياً، ويستخدمون فيتامينات الشعر في محاولة لحمايته وإبقائه قوياً.

ويمكن أن يسبب هذا الفعل آلاماً في الرقبة والكتف، إضافة إلى الصداع.