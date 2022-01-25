مبيض ورحم لدى أب لثلاثة أطفال!

المصدر: البيان

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عانى رجل كوسوفي (67 عاماً)، من آلام في المنطقة الأربية، وعند فحص المريض، شخّص الأطباء إصابته بفتق إربي فقرروا إجراء عملية جراحية له.. ليتفاجأ الجراحون بوجود مبيض ورحم لدى الرجل ذي الأبناء الثلاثة.

واتضح أن الرجل يعاني من متلازمة قناة "مولريان" المستمرة. وهي قنوات تتشكل منها الأعضاء التناسلية لدى الرجال والنساء أثناء عملية النمو داخل الرحم، وعادة ما يكون السبب هو نقص الهرمون المضاد لمولر أو عدم حساسية المستقبلات له، حسب موقع "سبوتنيك".

يذكر أنه يوجد نحو 200 متلازمة معروفة، وقد تكون أكثر، وقد بدأت دراستها مع بداية القرن العشرين، وغالباً ما يتم اكتشافها بالصدفة، خلال معاينة بعض الحالات التي يعاني فيها أصحابها من العقم.

وينصح الأطباء في حال اكتشاف مثل هذه التغيرات بأن يقوم المريض بإجراء فحوصات وراثية.