"غوغل" تكشف عن أداة جديدة تحفظ خصوصية المتصفحين

المصدر: البيان

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كشفت "غوغل"، اليوم الثلاثاء، عن نظام جديد يحمي الخصوصية مع الاستمرار في السماح بالإعلانات المستهدفة.

ويأتي النظام المسمى "الموضوعات- Topics"، بالتوازي مع خطة جديدة لعملاق التكنولوجيا لوقف استخدام ملفات تعريف الارتباط لتتبع عادات تصفح الإنترنت لدى المستخدمين، بعد أن تعرضت مقترحاتها السابقة لانتقادات شديدة.

وأوضحت الشركة أن عملية إنشاء "الموضوعات" ستتم بالكامل على جهاز المستخدم، وحتى "غوغل" نفسها لن تتمكن من الوصول إليها، وسيتمكن المعلنون من الاحتفاظ بالموضوعات لمدة ثلاثة أسابيع فقط، وسيكون لدى مستخدمي "كروم" خيار إلغاء الاشتراك تماما.

وتتعرض شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة لضغوط هائلة من أجل إصلاح الطريقة التي يجمعون بها بيانات المستخدمين، حيث فرضت فرنسا غرامة قدرها 150 مليون يورو (169 مليون دولار) على "غوغل" بسبب سياسات ملفات تعريف الارتباط.

ويهاجم نشطاء الخصوصية بشدة استخدام ملفات تعريف الارتباط، التي تنقل معلومات المستخدمين في كثير من الأحيان إلى عشرات الشركات في كل مرة يزورون فيها أحد مواقع الويب.