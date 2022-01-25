دمية ديزني بألف جنيه إسترليني بمتجر في بريطانيا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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ألف جنيه إسترليني بلغت قيمة دمية أفلام ديزني يبيعها متجر بينزانز العائلي في غرب مقاطعة كورنوال البريطانية. وتعتبر بل، من قصة فيلم جميلة والوحش المصنوعة يدوياً مجرد واحدة من 500 قطعة في العالم. ولفت موقع "كورنوال لايف" إلى أن الدمية من إنتاج "مورراب استديو" متجر التذكارات والهدايا والأعمال الفنية بإدارة سايمون لايتي وشقيقه ديفيد، الذي يعتبر محطة لافتة في مدينة بنزانس الإنكليزية منذ أسسه والدهما عام 1950. ووصف سايمون الدمية بأنها ذات قيمة عالية لمحبي جمع التذكارات وتم طلبها لتضاف إلى المجموعة المميزة للمتجر. وقال مضيفاً: " لقد حصلنا على هذه الدمية والثانية في الطريق وهي مصنوعة من اللباد الصوفي كما الفستان وهناك العديد من الأجزاء الصغيرة التي أضيفت بهدف التزيين والزخرفة كحبات اللؤلؤ الموجودة على الرداء. كما تبرز القفازات من اللباد أيضاً وهي مطلية يدوياً تحمل طراز رقم 114."

ونظراً لندرة القطعة فإنها تبلغ 1190 جنيه إسترليني، وفي حين أن السعر يبدو مرتفعاً للبعض يؤكد سايمون أن الدمية تستحق ثمنها. وعلق قائلاً: " إنها تعود لأيام الطفولة وكل الأطفال يحصلون على ما يحبون من دمى ودببة محشوة والاهتمامات تنمو مع نمو الأطفال ويدخل البعض في عشق جمع التذكارات، حيث أن الطفولة لا تغادرهم مطلقاً. " وأكد أن جميع أفراد عائلته من هواة جمع التذكارات وأنهم سرعان ما يشترون الأشياء المحببة إليهم."