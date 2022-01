اعتقد أن الميكرفون مغلق.. بايدن يشتم صحفياً بألفاظ نابية ..(فيديو)

ت + ت - الحجم الطبيعي

شتم الرئيس الأمريكي جو بايدن مراسل فوكس نيوز بالبيت الأبيض، بيتر دوسي، عند محاولته طرح سؤال بشأن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ردة فعل بايدن جاءت بعد جلسة عقدها، يوم الاثنين، لمناقشة سبل خفض الأسعار للعائلات الأمريكية.

فبعد تصريحاته سارع الصحفيون في طرح الأسئلة، على أمل أن يأخذ الرئيس بعضها، لكن موظفي البيت الأبيض قاموا بإغلاق الجلسة.

غير أن الكاميرات والميكروفونات رصدت ردة فعل بايدن الذي قام بشتم مراسل شبكة فوكس نيوز، بيتر دوسي، بلفظ خارج عن المألوف، بسبب سؤاله عن التضخم، وما إذا كان التضخم يشكل عبئا سياسيا على الرئيس قبل الانتخابات النصفية للكونغرس.

ورد الرئيس الديمقراطي، الذي لم يكن على الأرجح يعلم أن ميكروفونه لا يزال مفتوحا، بتهكم: "إنها ميزة عظيمة، المزيد من التضخم!"، قبل أن يضيف ويُسمع صوته وهو يتمتم: "يا له من ابن ساقطة غبي"، في إشارة منه إلى الصحفي السائل.

إلا أنه لاحقا وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، اتصل الرئيس، بايدن بمراسل الشبكة، بيتر دوسي، "لتنقية الأجواء" بعد أن تلفظ الرئيس بكلمة مهينة بحقه.

POTTY MOUTH: Raging Biden curses out Fox News' Peter Doocy as he takes his bitterness towards the press to a new level. https://t.co/lqabh9ilRi pic.twitter.com/axonuLLTdu