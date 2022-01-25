السيارة الطائرة تحصل على مصادقة "ملاءمة الطيران" في سلوفاكيا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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حصلت السيارة الطائرة على شهادة الطيران من قبل سلطات النقل السلوفاكية بعد أن أتمت بنجاح ما يزيد على 200 عملية إقلاع وهبوط كجزء من عملية اختبار طيران لمدة 70 ساعة.

وشكلت الطائرة النموذجية "إير كار" من صنع شركة "كلاين فيجن" العناوين من حول العالم حين أنهت جولة الطيران الأولى في المدينة داخل البلاد في يونيو الماضي وتمكنت من الطيران لمة 35 دقيقة بين مطاري نيترا وبراتيسلافا.

المركبة المجنحة الانكماشية مجهزة بمحرك "بي إم دبليو" وقادرة على نقل راكبين بسرعات تصل إلى 118 متراً في الساعة.

وتوقف إعطاء الشهادة على الإتمام الناجح للرحلة ومناورات الأداء في الجو بما في ذلك عمليات الإطلاق والهبوط دون حاجة الطيار للمس أدوات التحكم. وأشار ستيفان كلاين مخترع المركبة والطيار التجريبي إلى أن شهادة الاستحقاق "تفتح الباب واسعاً أمام الإنتاج الكلي للسيارات الطائرة الفعالة".

ولفت رينيه مولنار مدير قسم الطيران المدني في هيئة المواصلات في سلوفاكيا بأن المركبة ترسم ملامح فئة جديدة من السيارات الرياضية والطائرات المعتمدة مضيفاً أن المصادقة تعتبر مهمة ومثيرةً للتحديات.

وقال معلقاً: "شكلت هيئة المواصلات دور المراقب المهتم بكافة مراحل تطور (إير كار) الفريدة منذ انطلاقتها في 2017". وأكد أن سلامة النقل تشكل أهم الأولويات، حيث تجمع "إيركار" بين أهم الابتكارات لجهة إجراءات السلامة بما يتوافق مع معايير وكالة سلامة الطيران الأوروبية.