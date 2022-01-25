رجل يصد هجوم دب بيديه العاريتين.. فيديو

المصدر: البيان

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تخيل أن تجد نفسك فجأة في مواجهة دب.. نعم دب.

في هذا الموقف وجد رجل أمريكي نفسه، أمام دب اقتحم شرفته، فلم يجد الرجل إلا يديه العاريتين، ليصد هجمة الدب قبل أن يفتك بكلبيه الصغيرين.

ولحسن حظ الرجل سجلت لحظات المعركة بواسطة كاميرا مراقبة في المنزل، حيث لن يصدقه أحد لو سرد تلك الرواية دون هذا الدليل.

وتداولت مواقع التواصل مقطعاً مصوراً لرجل من فلوريدا الأمريكية، يعارك دباً بيديه للدفاع عن كلابه، حيث حاول الدب الانقضاض على الكلبين بعد أن اقتربا من البوابة.. ليهرع الرجل إلى التصرف بسرعة، وينجح في النهاية في سد المدخل بأريكة موجودة في المكان.