فوائد سحرية لتناول جوز الهند قبل النوم

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

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ربما يعي كثيرون الفوائد الصحية المتعددة لتناول جوز الهند، إذ إنه يتمتع بتاريخ طويل من الاستخدامات المهمة في الطب القديم التقليدي في كل من الهند وشمال شرقي آسيا. ويعد جوز الهند مصدراً ممتازاً للدهون الصحية والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة.

وكشف الباحثون أخيراً، وبحسب موقع «نيوز 18»، عن منافع إضافية لجوز الهند تتبلور على نحو محدد في حال تم تناوله قبل موعد النوم وتتلخص في فوائد أساسية حيث يعد جوز الهند علاجاً طبيعياً يساعد على منع الإصابة بالإمساك.

أضف إلى أنه يساعد على الحفاظ على صحة القلب، فتناول جوز الهند النيء قبل النوم مفيد جداً نظراً إلى أن الدهون فيه تحسن مستوى الكولسترول الجيد في الجسم. وتعمل بالتالي على تقليص أخطار الإصابة بالأمراض المتعلقة بالقلب.

ويتحكم جوز الهند في الوزن إذ إنه مصدر ممتاز للدهون الصحية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد على إحراق الدهون. ويشتهر جوز الهند بفوائده المعالجة لمشكلات الجلد كظهور الحبوب والبقع. ويستحسن تناوله نيئاً قبل النوم بساعة تقريباً.