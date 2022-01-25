«تلال ثلجية» بارتفاع 4 أمتار في جورجيا

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ ارتفاع التلال الثلجية بعد تساقط الثلوج الغزيرة في قرية (بخمارا) الواقعة في منطقة (غوريا) الجبلية الجورجية 4 أمتار وفق وكالة «نوفوستي» الروسية.

وبدأ السكان المحليون بتبادل الصور الفوتوغرافية بهذا الشأن على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأظهرت الصور الفوتوغرافية أن التلال الثلجية قد أغلقت أبواب ونوافذ المنازل. وطالب السكان في مجموعة «بخمارا» التي شكلوها على «فيسبوك» من السلطة المحلية البدء في إزاحة الثلوج عن القرية. ويشكو بعضهم من أن الثلوج قد ألحقت أضراراً بالبنية التحتية المحيطة. (دبي - البيان)