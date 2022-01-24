السعودية.. النيابة تأمر بالتحقيق في دهس رجل والاعتداء عليه "فيديو"

المصدر: البيان

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أصدر النائب العام السعودي أمراً بالتحقيق في محتوى فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر دهس سيارة لرجل، وقذفه عدة أمتار ثم نزول شخصين منها للاعتداء على المدهوس وسرقته.

النيابة العامة السعودية، أمرت السلطات الأمنية بسرعة القبض على المتورطين في الحادث ومباشرة التحقيق معهم على الفور، تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لينالوا جزاءهم".

وذكر مصدر في النيابة العامة، أن "قضايا الاعتداء على الأشخاص، تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة "ستلاحق كل من يعرض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر وفقاً لمقتضيات النظام، وستجرّم كافة السلوكيات التي ترّوع الآمنين وتمس سكينتهم وحقوقهم المصونة شرعاً ونظاماً، كما ستقدّم للمحاكمة كل من أسهم في إتيان هذه الأفعال بشكلٍ مباشر أو عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة لينالوا جزاءهم العادل".