مصر.. 3 أشقاء يذبحون شقيقتهم بطريقة مروعة

المصدر: وكالات

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فتحت النيابة العامة المصرية، اليوم "الاثنين"، تحقيقاً مع 3 اشيقاء بتهمة قتل شقيقتهم بعد إنجاب طفل إثر علاقة خارج إطار الزواج، بحسب بوابة الاهرام المصرية.

وأمرت النيابة في جنوب محافظة الجيزة، بتشريح جثة المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة، كما طالبت الأجهزة الأمنية بالتحري للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحقيقات أن "ربة منزل أنجبت سفاحاً، قبل أقل من شهر، من علاقة غير شرعية مع سائق في منطقة الهرم، مما دفع أشقائها الثلاثة إلى ذبحها بسبب فعلتها".

وقامت الشرطة بضبط المتهمين الثلاثة، والسائق، الذي اعترف بأنه والد الطفل.

وبحسب وسائل العام مصرية، عثر على "سكين" مع أحد الأشقاء وهو المتهم الرئيسي الذي يقيم بالهرم، والذي اعترف بجريمته مع أشقائه "انتقاماً لشرفهم"، على حد تعبيره.