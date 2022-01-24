نيتفليكس: "لعبة الحبار".. ولد ليعيش

المصدر: البيان

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أكدت شبكة "نيتفليكس" انطلاق موسم ثان لمسلسل "لعبة الحبار".

أفاد بذلك أحد رؤساء الشركة، تاد ساراندس، في حديث أدلى به الأسبوع الماضي للصحفيين، حيث أكد الاستمرار في تصوير مواسم أخرى لـ"لعبة الحبار" قائلاً إن مسلسل "لعبة الحبار ولد وسيعيش مستقبلاً"، حسب موقع "روسيا اليوم".

وأوضح، تاد ساراندس، أن المسلسل الكوري الجنوبي ينتمي إلى المضمون الترفيهي لشركة "نيتفليكس" التي ترى أن له قدرة كامنة على النمو خارج نظام الفيديو على الإنترنت، وذلك على شكل ألعاب فيديو وأفلام ومواد دعائية وغيرها.

يذكر أن مخرج مسلسل "لعبة الحبار" خوان دون هاك، كان قد صرح نهاية العام الماضي لقناة KBS التلفزيونية، بأنه يُجري محادثات مع نيتفليكس بشأن تصوير الموسميْن الثاني والثالث من المسلسل.

يذكر أن مسلسل "لعبة الحبار" الكوري الجنوبي يعد من أنجح المشاريع التي عرضت على المنصة الأمريكية للترفيه المنزلي والتي سجلت في الأسابيع الأربعة الأولى لعرضه 1.65 مليار ساعة مشاهدة. ويروي المسلسل قصة سرية لصراع البقاء بعد أن دخلت حياة بعض الناس في مأزق.