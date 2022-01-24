دبي تستضيف حفل خطوبة ملكي لأميرة هندية

المصدر: البيان

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شهدت إمارة دبي حفل خطوبة ملكي للأميرة سانيا مولك أقيم في فندق أرماني الفاخر مساء يوم الخميس 20 يناير 2022.

وتمت خطوبة الأميرة سانيا مولك التي تنحدر من العائلة المالكة لنوابس في كورنول، أندرا براديش في الهند، للسيد بلال خالد أحمد المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، في حفل مرموق حضره العديد من الشخصيات البارزة والمشاهير من عالم الرياضة والسينما.

وجاء الحفل بمفهوم فريد من نوعه على شكل غابة ساحرة، كما تميز حفل الخطوبة الملكي بديكورات رائعة روعي في تصميمها تقديم عناصر فنية سلطت الضوء بشكل متقن على الأجواء الرومانسية الآسرة لهذه المناسبة.

والأميرة سانيا هي كريمة رجل الأعمال المعروف نواب شاجي أل مولك والراحلة فرحة مريم خاتون. وتجدر الإشارة إلى أن جد العائلة الراحل نواب غلام رسول خان باني كان آخر حكام كورنول، ومن بين المناضلين من أجل الحرية الذين حاربوا الجيش البريطاني، عبر تحالف جمعه مع تيبو سلطان. ويعتبر الراحلين نواب ألاف خان ونواب أنيس أل ملك، جدي العروس من جهتي الأب والأم.

وتحمل الأميرة سونيا درجة علمية في الهندسة المعمارية من جامعة فرجينيا للتقنية المرموقة، واستهلت حياتها المهنية في "اتش كي اس"، التي يقع مقرها في مدنية دالاس بولاية تكساس الأمريكية، وتعد واحدة من أفضل الشركات المعمارية في العالم.

وأحرز نواب شاجي أل ملك، والد الأميرة سونيا، نجاحات مشهودة بفضل عمله الجاد والدؤوب، كما أسهم بدور رئيسي في إنشاء إمبراطورية تجارية شملت العديد من المجالات والتخصصات، من ضمنها بطولة الكريكيت T10 الشهيرة عالمياً.

أما بلال فهو نجل السيد خالد والسيدة غزالة أحمد الذين استقرا في الولايات المتحدة مع أبنائهم الأربعة وابنتهم، ويحمل درجة البكالوريوس في علوم المواد مع تخصص في الهندسة النووية من جامعة فرجينيا التقنية، ويعمل حالياً مع وزارة الخارجية الأمريكية، حيث يسهم في تصميم أنظمة للسفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم.

وحضر الحفل العديد من الشخصيات المرموقة من بينهم، سعادة الدكتور أمان بوري، القنصل العام للهند، وسعادة السيدة نيكوليتا تيودوروفيتشي، القنصل العام لرومانيا، والنجمة من جنوب الهند راي لاكسمي الملقبة بـ لاكشمي راي، والسيد آزاد موبين، رئيس مجلس إدارة أستر دي ام للرعاية الصحية، والسيد حسين آدم علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سويس أرابيان، والسيد باراس شادادبوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة نيكاي، والسيد فخر الدين أجمل، من شركة أجمل للعطور، والسيد فيصل الزرعوني، من مجموعة شركات فيصل الزرعوني، والسيد سوهان روي، رئيس مجموعة أريس.