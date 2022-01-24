اقتراح "غريب" لمسؤولة في الأرصاد المصرية بعد موجة البرد التي تجتاح البلاد

المصدر: البيان

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أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير عام الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، أنها سنخاطب وزارة التعليم لتغيير المناهج الدراسية بسبب البرودة التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى أن الجو أصبح ثلج وليس معتدلا بفصل الشتاء كما يوجد بالمناهج الدراسية.

وقالت مديرة عام الاستشعار عن بعد، إن درجة الحرارة العظمي بالقاهرة ستكون ما بين 12 لـ 13 درجة أما الصغرى ستكون 6 درجات اليوم الاثنين.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، مساء أمس الأحد، أن الأربعاء سيشهد تقلبات جوية عنيفة وهبوط أمطار، على كل محافظات الجمهورية خاصة القاهرة الكبرى. وتابعت أن انخفاض درجات الحرارة على مستوى مصر سيظل لمدة أسبوعين، بسبب الكتل الباردة القادمة من أوروبا.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر أن محافظات شمال الصعيد مثل الفيوم والمنيا وبنى سويف درجات الحرارة الصغرى ستسجل 3 مئوية. ولفتت إلى أن السبب في انخفاض درجات الحرارة هو وجود منخفض جوي قادم من جنوب وشرق أوروبا يعمل على تأثر البلاد برياح شمالية غربية باردة جدا جافة.