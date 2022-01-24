ما حكم مسّ المصحف بلا وضوء؟

المصدر: البيان

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كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي المتعلّق بمس المصحف بدون وضوء.

وأوضحت الدار، أمس، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أنه لا يجوز لمس المصحف بدون طهارة.

واستثنت من الفتوى أصحاب الأعذار كمن به سلس بول ويحتاج إلى قراءة القرآن.

وذكرت أنه من المقرر شرعاً عدم جواز لمس المصحف بدون طهارة؛ لقول الله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79]، مؤكدةً إجماع جمهور الفقهاء على هذا الحكم.

ولفتت إلى أن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والشعبي والظاهرية أجازوا للمحدث، سواء أكان حدثه حدثاً أصغر أو أكبر، أن يمس المصحف دون طهارة؛ وعليه فلا بأس لمن كان هذا حاله أن يقلِّد من أجاز من العلماء.