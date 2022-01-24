منحوتات تقنية قابلة للارتداء في اليابان

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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معرض يعكس سنوات من العمل تشهده العاصمة اليابانية طوكيو، تحديداً ساي غاليري لإيكوشي هيروتو الذي يبدع منحوتات سيبرانية خيالية قابلة للارتداء من أدوات وأجهزة. وتبرز في معرض هيروتو، بحسب موقع «ديزين»، أقنعة غريبة وهياكل خارجية وتقنيات متخيلة يمكن ارتداؤها تمزج بين مفردات ثقافة البوب وصنع النماذج.

جامعاً بين النماذج البلاستيكية الجاهزة والخردة التكنولوجية والأجزاء الصناعية، ينحت الياباني هيروتو أدواته مستقياً من تأثيرات ثقافة البوب التي طبعت طفولته كحرب النجوم، كما من صناعة النماذج الشهيرة في اليابان. وتتمخض إبداعات هيروتو سلسلة من المنحوتات القابلة للارتداء التي تتميز بطابع مستقبلي يزاوج النوستالجيا ومسحة سايبربنك الجمالية. ويميز المعرض سلسلة خوذات هيروتو المثقلة بتجميع دقيق للخردوات والأجزاء الصغيرة.

وتتضمن كافة أعمال هيروتو منتجات مدمجة داخل منحوتات تعمل فعلياً وتمكن مرتديها من الاستخدام داخل المحترف بما يمنح كل قطعة مضموناً تجريبياً. ويلفت وجود بدلة لكامل الجسم جمعها هيروتو مستعيناً بشركة «Skeletonics» لروبوتيات تعزيز الجسم.