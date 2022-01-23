فيديو.. ولادة عجل برأسين في الهند

المصدر: البيان

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تفاجأ مزارع في ولاية تريبورا الهندية، بإنجاب بقرته عجلاً بوجهين، له أربع عيون وأذنان وفمان.

وأضحى بيت المزارع مقصداً للسكان المحليين الذي يريدون إشباع فضولهم برؤية هذا المولود العجيب.

ويعاني العجل من حالة نادرة تدعى "تعدد الرؤوس"، تحدث نتيجة شذوذ وراثي أو تلف في الجهاز العصبي أثناء نمو وتقسيم الأجنة، حسب موقع "سبوتنيك".

يذكر أن حادثة مماثلة وقعت في البرازيل في عام 2018، حيث عاش عجل برأسين لبضعة أيام فقط.