عامل ماكدونالدز يربح 100 مليار دولار .. كيف حقق ذلك؟

المصدر: وكالات

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يعتبر تشانبين تشاو مؤسس أكبر منصة تبادل عملة رقمية في العالم "Binance"، وفي غضون خمس سنوات فقط، تمكن الطاهي السابق في ماكدونالدز من جني ثروة تقارب مائة مليار دولار وأصبح أغنى رجل في آسيا.

أصبح تشاو أول رجل أعمال للعملات المشفرة في العالم وتمكن من تحدي أباطرة تكنولوجيا المعلومات المشهورين عالميًا، بما في ذلك مارك زوكربيرغ.

ومع ذلك فإن سلوك مؤسس "Binance" لا يتناسب مع الصورة النموذجية للملياردير على الإطلاق ويعتبر أحد أكثر المشاهير غموضًا في العالم، بحسب ما ذكر موقع "lenta".

لا يمتلك تشاو عقارات، ولا يمتلك سيارات باهظة الثمن، ولا يرتدي ساعات فاخرة، ويفضل عدم الظهور في الأماكن العامة سواء في الحياة الخاصة أو في الأعمال التجارية، ويحافظ تشاو على الخصوصية أولاً.

ولد تشاو في مقاطعة جيانغسو الصينية في عام 1977، ومنذ الطفولة كان عليه في كثير من الأحيان التعود على ظروف معيشية صعبة.

بالإضافة إلى ذلك، في السبعينيات، تعرض والده للاضطهاد، ومنذ ذلك الحين، قرر تشاو أن يجد طريقا يغير الواقع المعيشي الصعب لعائلته.

تعرف تشاو على العملة المشفرة في عام 2013 خلال لعبة بوكر ودية مع الرئيس التنفيذي لبورصة "BTC China" المشفرة "Bobby Li" ومستثمر العملة المشفرة رون كاو، اللذين نصحاه باتخاذ خطوة محفوفة بالمخاطر واستثمار عُشر مدخراته في البيتكوين.

بفضل معرفته الواسعة بالبرمجة، فهم تشاو بسرعة التوثيق الفني لأول عملة مشفرة. كان على دراية بتكنولوجيا التشفير باستخدام المفاتيح العامة والخاصة، فسهل ذلك الأمر عليه.

وأكد تشاو أنه بالإضافة إلى قدرته على استئجار غرفة في فندق جيد والطيران في درجة رجال الأعمال، فإنه لا يستفيد من ثروته الضخمة.