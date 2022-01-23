من خاف سلم.. برلماني هندوراسي ينجو بنفسه بعد انشقاقه

المصدر: البيان

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من خاف سلم.. مبدأ عمل به المرشح لرئاسة برلمان هندوراس، خورخي كاليكس، حيث نجا بنفسه من خلف المنصة أثناء تأدية اليمين، إثر وقوع اشتباكات بالأيدي.

جاء ذلك بعد انشقاق عشرين عضواً عن حزب رئيسة البلاد المنتخبة شيومارا كاسترو، قبل أسبوع من توليها منصبها، وبدأ تبادل الشتائم مع افتتاح جلسة البرلمان عندما اقترح النواب العشرون في حزب الحرية وإعادة التأسيس (يسار) أحدهم، خورخي كاليكس، ليشغل منصب رئيس البرلمان، بحسب موقع "سبوتنيك".

واندفع سبعة نواب موالين للرئيسة المنتخبة باتجاه خورخي كاليكس أثناء تأديته لليمين، وهم يهتفون "خونة"، ما دفعه للهروب من خلف المنصة.

وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة إلى الهدوء والحوار في هندوراس عقب مشاجرة بين النواب، يوم الجمعة الماضي، بسبب خلاف بشأن من سيرأس البرلمان.

وقالت السفارة الأمريكية في عاصمة هندوراس تيجوسيجالبا، أمس السبت، إنه "بسبب أحداث 21 يناير تدعو الولايات المتحدة الأطراف السياسية إلى التزام الهدوء وإجراء حوار".