هل سيتم عرض فيلم أصحاب ولا أعز المثير للجدل في مصر؟

المصدر: البيان

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كشف خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، في مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يذاع على شاشة الحدث اليوم مصير فيلم «أصحاب ولا أعز»، المثير للجدل والذي تم طرحه عبر منصة «نتفلكس».

وقال «عبدالجليل» «هذا الفيلم لا علاقة له بمصر لا من قريب أو من بعيد، هذا فيلم لبناني بالكامل ولسنا طرفا فيه بأي شكل من الأشكال».

وأضاف: «هذا الفيلم إنتاج نتفليكس، وهي منصة دولية وقد لا يطلبون عرضه عرضاً عاماً في مصر، وإذا تم طلب ذلك يعرض الفيلم على الرقابة، ويخضع لشروطها ومعاييرها».

وتابع: «أنا لم أشاهد الفيلم، لكن طبعا أي حاجة تخرج عن القيم والتقاليد والمعايير الرقابية الصارمة الموجودة في مصر لن تعرض».

فيلم «أصحاب ولا أعز» مأخوذ عن الفيلم الإيطالي «Perfect Stranger» وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء، ويجسد الفنان اللبناني فؤاد يمين شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه.