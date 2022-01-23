مصرع شاب سوري ألقى بنفسه من أعلى جسر بالأردن

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تداولت وسائل إعلام أردنية فيديو مروعا لشاب سوري أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى جسر في العاصمة عمان، جسر عبدون المعلّق، أمس السبت، ولا تزال المعلومات غير متوفرة حول دوافع الشاب، والاسباب التي دفعته للاقدام على الانتحار.

وقال المصدر الأمني إن الشخص المنتحر يحمل الجنسية السورية، و تحركت الأجهزة الأمنية فور تلقيها البلاغ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى قبل أن يتم تحويلها إلى مركز الطب الشرعي لتشريحها والوقوف على أسباب الوفاة.

و يبلغ طول الجسر حوالي 450 مترا ويرتفع عن أدنى نقطة في الوادي حوالي 45 متراً.