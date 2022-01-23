تأثر السعودية وبلاد الشام بمنخفض قطبي وتوقعات بعودة الثلوج ودرجات الحرارة دون الصفر

المصدر: البيان

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تتأثر بلاد الشام والاردن والعراق وشمال السعودية بمنخفض قطبي مع عودة الثلوج وانخفاض درجة الحرارة إلى دون الصفر.

وقال إبراهيم الجروان رئيس جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن منخفضا قطبيا متوقعا ان يؤثر على بلاد الشام والاردن والعراق وشمال السعودية يومي الأربعاء والخميس.

وتوقع الجروان عودة الثلوج ودرجات الحرارة المتدنية واستمرار الأجواء الباردة خلال الأسبوع المقبل على ‎المناطق الشمالية من الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق.

وأوضح أنه من المتوقع ان تصاحب تقدم هذه الكتلة هطول أمطار و ثلوج على بلاد الشام حيث قد تتدنى درجات الحرارة الدنيا إلى ما دون - 5 درجات مئوية تحت الصفر في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من الخميس إلى الأحد.

وأضاف أنه من المتوقع أن تصل درجة ‎الحرارة الدنيا إلى ما دون الصفر المئوي، نتيجة التأثر بكتلة باردة أخرى ابتداء من ‎الأربعاء القادم بمشيئة الله.