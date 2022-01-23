قتلوه وحرقوا جثته ومنزله.. جريمة مروعة تهز دمشق

المصدر: البيان

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كشف فرع الأمن الجنائي في العاصمة السورية دمشق، ملابسات جريمة قتل مروعة وألقى عناصر الأمن القبض على الجناة.

وقالت الداخلية السورية في منشور لها عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، إن معلومات وردت إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق حول نشوب حريق ضمن منزل عربي في محلة ساروجة، توجهت على إثره دورية إلى المكان.

وأضافت أنه بالكشف على المنزل تبين أن صاحبه كان يقيم بمفرده فيه وقتل بعدة طعنات، وتم إحراق المنزل بالكامل، وجثته ضمن المنزل، ووجدت خزنة حديدية مقصوصة بواسطة صاروخ جلخ ومحتوياتها مسروقة.

وأوضحت الداخلية السورية أنه من خلال التحري والبحث، تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من معرفة الفاعلين وقام بإلقاء القبض عليهم وعلى المشتركين معهم بالجريمة.

وبالتحقيق مع المقبوض عليهم قالوا إنهم توجهوا إلى منزل المجني عليه وأحضروا معهم عصا، وبقوا في مكان مظلم بجانب المنزل لحين خروج المجني عليه خارج المنزل، فتسلقوا إلى منزله وعثروا فيه على صاروخ جلخ، وأثناء قيامهم بقص الخزنة الحديدية عاد المجني عليه لمنزله فأقدموا على طعنه بسكين عدة طعنات وسرقة محتويات الخزنة، وهي مبلغ مالي وقدره 3 ملايين و200 ألف ليرة سورية، ومسدس حربي نوع "استار"، وجوال وجهاز لكاميرات مراقبة.

وبعد تنفيذ الجريمة قاموا بإضرام النار وإحراق المنزل بالكامل والجثة موجودة فيه.