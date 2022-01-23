كاهن مخمور يقطع رأس حامل الأضحية بدل الماعز في احتفالات هندوسية بالهند!

المصدر: البيان

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أقدم كاهن مخمور في الهند، على قتل رجل عن طريق الخطأ بدلا من الأضحية، أثناء احتفالات عيد "سنكراتي" (مناسبة هندوسية).

وفي التفاصيل، كان من المفترض أن يقطع المتهم، ويدعى تشالاباثي، رأس ماعز كجزء من الاحتفالات بمناسبة عيد سنكراتي الهندوسي، وبدلا من ذلك، يزعم أن الكاهن أخطأ هدفه وقطع حلق سوريش، الرجل الذي كان يحمل الماعز، البالغ من العمر 35 عاما.

وأفادت عدة تقارير بقطع رأس الضحية، بالرغم من أن الصور التي يزعم أنها تظهر المتوفى سوريش في المستشفى بدت وكأنها تدحض ذلك.

وقع الحادث المروع في فالاسابالي في مقاطعة تشيتور بولاية أندرا براديش، حيث أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الحادث كان حادثًا مأساويًا، إذ أفادت وكالة أنباء يونايتد نيوز الهندية (UNI) أن سوريش كان متزوجا ولديه طفلان.