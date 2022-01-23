بلدة تظهر من السماء على شكل رجل.. فيديو

المصدر: البيان

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التقط المصور الإيطالي بيو أندري بيري مشهدا رائعا لبلدة تأخذ شكلا فريدا عند النظر إليها من السماء، حيث تبدو على شكل رجل ضخم وغريب الشكل.

صور المصور الإيطالي بلدة صغيرة في جزيرة صقلية الإيطالية بواسطة كاميرا محمولة جوا (درون)، حيث ظهرت البلدة بشكل غريب على شكل رجل قد بسط ذراعيه ورجليه على الأرض.

وبحسب "سي. ان. ان"، التي أجرت حوارا مع المصور، قام الأخير بتصوير المشهد بعد الصعود إلى أعلى نقطة ممكنه في قرية تشنتوريبي، وحلقت طائرة الدرون الخاصة به على ارتفاع 120 مترا، ومن زاوية محددة حيث رصدت العدسة المشهد المثير.

يقول بيري "عندما رأيت بأم عيني شكل القرية من أعلى، أصابتني الدهشة. لقد تركت مساحة للخيال، ثم حاولت بعد ذلك توثيق المشهد في أوقات مختلفة من الليل والنهار لإبراز كل المشاعر الممكنة".