الإعلامي المصري جابر القرموطي: قد أضطر لبيع ممتلكاتي لأعيش

المصدر: البيان

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كشف الإعلامي المصري جابر القرموطي عن عودته القريبة للشاشة بعد عام صعب مر عليه بسبب قلة موارده المالية.

قال القرموطي: "2021 كانت قاسية وصعبة جدًا عليّ، وكانت بمثابة سنوات وليست سنة واحدة، والحمدلله على نعمة الرضا وحب التغيير والتطلع إلى بداية مرحلة جديدة رغم أن سني قارب على الخمسين، والتفكير في البداية الجديدة في هذه المرحلة يعتبر إبداعا وإنجازا ويعود إلى الرضا من الله"، حسب لقائه في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر شاشة "MBC مصر"، وفقا لموقع في الفن.

وأشار القرموطي إلى أنه مثل أي مواطن مصري قد يضطر إلى بيع أشياء من مقتنياته ليعيش، مؤكدا أن الفكرة ليس في بيع المقتنيات، ولكن في الذكريات المصاحبة لها، والأمر يكون مؤلمًا عندما يكون الشخص هو مالكها الأصلي.

يذكر أن جابر القرموطي طرح مؤخرا أغنية "ست فوق الأربعين" بمشاركة المطربة ميادة نصري.

والأغنية من كلمات فادي أشرف ومحمد سيد وتوزيع رامي مصطفى وأنس الشريف.

وكان القرموطي أنهى تعاقده مع قناة الحياة في نوفمبر 2020، ومن بعدها لم يظهر على الشاشات، وقدم فيها برنامج "الكلام على إيه" تدور فكرته في إطار ساخر لمناقشة القضايا والأحداث الجارية، واستمر لمدة عام.

وقبل تقديمه لبرنامج "الكلام على إيه"، كان توقف أيضا لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا.