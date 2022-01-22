تسرب 1500 لتر من زيت التدفئة بنهر في ألمانيا

المصدر: د ب ا

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تسرب اليوم السبت 1500 لتر من زيت التدفئة إلى نهر فيرا من إحدى الشركات بولاية هيسن وسط ألمانيا.

لاحظ أحد سكان بلدة فانفريد الصغيرة شمالي الولاية أثر التسرب الزيتي في الصباح وأبلغ الشرطة.

ووفقا لمتحدث باسم الشرطة في مدينة كاسل، كشف التحقيق أن الزيت تسرب من شركة قريبة من بلدة تريفورت في دائرة فارتبورج بولاية تورينجن إلى النهر.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن جميع فرق الإطفاء منتشرة على طول النهر في كلتا الولايتين هيسن وتورينجن لاحتواء التلوث بمساعدة حواجز طافية لمنع انتشار تسرب الزيت.

وأضاف أن الإجراءات حتى الآن واعدة، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن رصد ما يشير إلى تلوث مائي في كلاينفاخ، وهي جزء من مدينة باد زودن-أليندورف.

وأوضح المتحدث أنه لم يلاحظ أحد نفوق الأسماك حتى الآن، وليس من الممكن حاليا تحديد تأثير التسرب على البيئة.