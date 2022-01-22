مصر .. قرار جديد بشأن رجل الأعمال محمد الأمين في قضية فتيات دار الأيتام

المصدر: البيان

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس، في مصر، حبس رجل الأعمال محمد الأمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في البشر.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم محمد الأمين، احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببنى سويف، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.

كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في 10 ديسمبر الماضي بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من اتهام المتهم بالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببنى سويف، الأمر الذي رصدته وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام في ذات التوقيت، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

واستمعت النيابة العامة، لأقوال الفتيات المجني عليهن، وأوضحن أن المتهم اصطحب بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.

كما استمعت النيابة العامة لشهادة مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تفصيلات البلاغ المقدم، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن رصد الصفحة ملابسات الواقعة، واستماعه لشكوى بعض الفتيات المجني عليهن هاتفيًّا.

كما سألت النيابة العامة أخصائية بوزارة التضامن الاجتماعي حيث أفادت أن التقارير بشأن المجني عليهن أكدت معاناتهن من عدم الثقة في الآخرين، وصدمة فزع وقلق تجاه الأمور الجنسية، كما سألت النيابة العامة الأطباء النفسيين المختصين بإعداد تقارير بحالة المجني عليهن، فأكدوا معاناتهن من اضطراب سلوكي ونفسي، وأنهن قد أفدن تعرضهن للتحرش في الدار.

وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهم الذي أُلقى القبض عليه، وباستجوابه ومواجهته بما لدى النيابة العامة من أدلة قِبَله أنكر ما نُسِب إليه من اتهامات، وتستمع النيابة العامة اليوم لعدد من الفتيات المجني عليهن، وجارٍ استكمال التحقيقات.