مهاتير محمد في المستشفى للمرة الثالثة خلال أسابيع

المصدر: ا ف ب

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يتلقى رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد العلاج في مستشفى مختص بأمراض القلب وهو في حالة مستقرة، بعد نقله للمرة الثالثة في غضون أسابيع إلى المركز الصحي حسبما أعلنت ابنته السبت.

أدخل الزعيم السابق البالغ 96 عاما إلى "المعهد الوطني لأمراض القلب" في كوالامبور قبل يومين، وفق مارينا مهاتير.

وسارعت وسائل الإعلام إلى المستشفى فور انتشار النبأ. وعاده رئيس الوزراء الحالي إسماعيل صبري يعقوب.

وأوضحت ابنته في بيان أن والدها يتلقى علاج متابعة، بعد خضوعه لإجراء طبي في نفس المركز قبل نحو أسبوعين.

وقالت إن "وضعه مستقر الآن ويتجاوب بشكل جيد مع العلاج".

وكان مهاتير قد دخل المستشفى لعدة أيام الشهر الماضي لإجراء فحوص.

وقد عانى في السابق من مشكلات في القلب وتعرض لنوبات قلبية وخضع لعملية قسطرة.

يعد مهاتير من أبرز الشخصيات السياسية في العقود الأخيرة، وقد تولى مرتين رئاسة الحكومة لما مجموعه 24 عاما.

ترأس الحكومة من 1981 لغاية 2003 ثم عاد إلى السلطة في 2018 بعمر 92 عاما لقيادة ائتلاف إصلاحي، في أعقاب فضيحة الفساد الضخمة التي طالت صندوق "وان ام دي بي".

غير أن هذه الحكومة انهارت في 2020 بسبب خلافات داخلية.