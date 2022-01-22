أيام وتنتهي المهلة..الجوازات السعودية: التمديد آليا للإقامات والتأشيرات للمقيمين خارج المملكة

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تنتهي بعد في 31 يناير الجاري،المهلة التي أعلنتها المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتفاعلا مع استفسارات الراغبين بالاستفادة من المهلة، شددت «الجوازات» على أن العمل يجري على التمديد آلياً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، ولا يتطلب مراجعة إدارات الجوازات.



وأفادت «الجوازات السعودية» بأنه سيتم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فايروس كورونا فيها، إلى التاريخ المذكور أعلاه، باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل السعودية قبل مغادرتهم لها، كما سيتم تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج السعودية، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي كورونا فيها، ليكون إلى التاريخ أعلاه.

يذكر أن مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر (60، 90، 120 يوما)، تكون صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر، أما إذا كانت محددة بالأيام أو «عودة قبل...» فتحسب من تاريخ الإصدار، وفقا لصحيفة عكاظ.