ألوان الشفق القطبي "أورورا" تزيّن سماء سانت بطرسبرغ الروسية.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توافد العشرات من الأشخاص إلى مدينة سانت بطرسبرغ الروسية لمشاهدة لحظات بروز الشفق القطبي.

هذه المشاهد الخلابة والفريدة من نوعها، والتي تعد من أجمل الظواهر الطبيعية، ينحصر ظهورها في القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية، وهي عبارة عن مزيج من الألوان الخلابة، وتظهر في معظم الأحيان على شكل أقواس أو ستائر.

وبحسب العلماء، فإن هذه الظاهرة التي سميت باسم "أورورا" تيمنا باسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية، ناجمة عن توهج طبقات الجو العليا بعد تفاعلها مع جسيمات الرياح الشمسية الدقيقة والمشحونة.

ويعرف الشفق القطبي أيضاً بالأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية وهو من الظواهر الجميلة.