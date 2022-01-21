السعودية.. وفاة الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود

المصدر: البيان

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أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي نشرته وكالة الأنباء السعودية واس :" انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ السبت الموافق 19/ 6/ 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمّدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".