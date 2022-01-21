فيديو لفأر ضخم يأكل من سيخ شاورما في مطعم بجدة يثير ضجة

المصدر: البيان

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تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يظهر فأًرا ضخما يأكل من لحم الشاورما، داخل أحد مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة في حي البغدادية بمحافظة جدة، وفقا لصحيفة عاجل السعودية.

وبين المقطع، الفأر يعتلي سيخ «الشاورما» المعدة للبيع، ويأكل منها، فيما أثار الفيديو حالة من الغضب والاستياء بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المطعم.

وكانت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، نفذت أمس، 2,833 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية، والتي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد 43 مخالفة، وإغلاق 26 منشأة مخالفة، وتنوعت تلك المخالفات ما بين عدم التقيُّد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات الوقائية.

وأكدت الأمانة مواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.