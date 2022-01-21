الأمن السوري يكشف ملابسات جريمة بشعة

المصدر: البيان

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كشف فرع الأمن الجنائي السوري في دمشق تفاصيل جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخص يقيم بمفرده.

وفي التفاصيل، فقد وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق حول نشوب حريق ضمن منزل عربي في محلة (ساروجة) فتوجهت دورية إلى المكان وبالكشف على المنزل تبين أن صاحبه كان يقيم بمفرده فيه وقتل بعدة طعنات وتم إحراق المنزل بالكامل وجثته ضمن المنزل ووجدت خزنة حديدية مقصوصة بواسطة صاروخ جلخ ومحتوياتها مسروقة.

ومن خلال التحري والبحث تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من معرفة الفاعلين وقام بإلقاء القبض عليهما والمشتركين معهم، وبالتحقيق معهم اعترف المقبوض عليهما بإقدامهما بالاشتراك مع شخص متوار على قتل المغدور وسرقة منزله، حيث توجهوا إلى منزله وأحضروا معهم عصا وبقوا في مكان مظلم بجانب منزله لحين خروجه منه ومغادرته المنزل وتسلقوا إلى منزله وعثروا فيه على صاروخ جلخ وأثناء قيامهم بقص الخزنة الحديدية عاد المغدور لمنزله فأقدموا على طعنه بسكين عدة طعنات وسرقة محتويات الخزنة وهي مبلغ مالي وقدره ثلاثة ملايين ومئتان ألف ليرة سورية، ومسدس حربي وجوال نوع (سامسونغ جي7)، وجهاز لكاميرات مراقبة، وبعد تنفيذ الجريمة قاموا بإضرام النار وإحراق المنزل بالكامل والجثة موجودة فيه، وتقاسموا المبلغ المسروق فيما بينهم.

وبالتحقيق مع الباقين اعترف أحدهم أنه قبل شهر من مقتل المغدور خطط بالاشتراك مع آخر لسرقة منزل المغدور لكن لم يتمكنا من ذلك لانكشاف أمرهما من قبل المغدور وقيامه بتغيير الأقفال واعترف المقبوض عليهم بتعاطيهم مادة الحشيش المخدر.