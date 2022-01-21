أرحام اصطناعية.. أسلوب جديد للإنجاب يثير الجدل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثار اقتراح للحمل خارج الأرحام موجة من الجدل وردود الفعل المتباينة، بعد أن قدم الملياردير فيتاليك بوتيرين المؤسس المشارك لشركة Ethereum، ومؤسس Gumroad ساهيل لافنجيا، اقتراحاً بشأن الحمل عبر «الأرحام الاصطناعية» بدلاً عن أرحام النساء الطبيعية.

وناقش العديد من رواد الأعمال البارزين في مجال التكنولوجيا إمكانية استبدال الولادة الطبيعية بأرحام اصطناعية، بحجة أن هذه التكنولوجيا ستزيل «عبء» الحمل وتسمح للنساء بالعمل أكثر. وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

واقترح لافينجيا مؤسس منصة تداول المنتجات الرقمية Gumroad الاستثمار في تكنولوجيا تجعل إنجاب الأطفال أسرع، أسهل، أرخص، ويسهل الوصول إليه... الأرحام الاصطناعية.

ووافق بوتيرين، المؤسس المشارك لشركة العملة المشفرة Ethereum، على ذلك، معتبرا أن النساء سيكون بإمكانهن مواصلة العمل إذا تم استبدال «عبء الحمل» بأرحام اصطناعية.

وادعى بوتيرين، الذي تقدر ثروته الصافية بـ1.46 مليار دولار، أن الاستعانة بمصادر خارجية للحمل يمكن أن يعني «الحد بشكل كبير من عدم المساواة» في الثروة بين الجنسين.

وعلى الرغم من دعم البعض لمقترح بوتيرين ولافنجيا على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن غالبية ردود الفعل كانت سلبية بشكل كبير.