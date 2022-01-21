شاهد ما سيحدث عند انفجار إطار سيارة على طريق جبلي

المصدر: البيان

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة مرعبة لانفجار إطار سيارة منطلقة فوق طريق جبلي سريع.

ويظهر الفيديو، الذي التقط بواسطة كاميرا مثبتة في لوحة تحكم إحدى السيارات، لحظة انفجار إطار السيارة المنطلقة على طريق فوق مرتفع جبلي، ما زاد من خطورة الحادث.

فقد قائد السيارة السيطرة عليها عقب انفجار إطارها فانحرفت إلى أحد جانبي الطريق، وكادت السيارة تنقلب لكنها لحسن الحظ توقفت بسلام من دون وقوع خسائر كبيرة.

شاهد ما سيحدث عند انفجار إطار سيارة على طريق جبليhttps://t.co/j5uwEyENsZ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/hDPPRreqBW — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 21, 2022