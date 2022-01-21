طير صغير يجبر مقاتلة أمريكية على الهبوط

المصدر: البيان

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تعرضت طائرة مقاتلة أمريكية الصنع تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي من طراز "إف-35أ" لحادث أجبرها على الهبوط اضطراريا.

وأعلنت القوات الجوية الكورية الجنوبية أن دخول طير صغير إلى محرك الطائرة أجبرها على الهبوط.

وتعرضت الطائرة للحادث أثناء قيامها برحلة جوية تدريبية في بداية يناير الجاري. وهبطت الطائرة على بطنها بسبب خلل في عجلاتها.

إلا أن الاصطدام بالطير لا يفسر عطلاً أصاب إلكترونيات الطيران في وقت سابق وفقا لإفادة "ديفينس بلوغ".

وتوفقت القوات الجوية الكورية الجنوبية عن استخدام طائرات"إف-35" حتى إشعار آخر.

هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها طائرات أمريكية من طراز "إف-35" للحوادث، فمثلا، ألحقت صاعقة أضرارا كبيرة بطائرتين تابعتين لمشاة البحرية الأمريكية من طراز "إف-35بي" أثناء قيامهما برحلة تدريبية في سماء اليابان في يوليو.