8 كويكبات تقترب من الأرض الشهر الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد علماء الفلك في وكالة ناسا مجموعة من 8 كويكبات ستقترب من الأرض، خلال الشهر الجاري.

ويتتبع العلماء آلاف الأجسام القريبة من الأرض، لرصد ما إذا كانت في مسار تصادمي مع كوكبنا.

وكان بدء مرور هذه الكويكبات بالقرب من الأرض، أمس، ويستمر حتى 28 الشهر الجاري، حيث يعتقد أن أكبر هذه الكويكبات سيمر بسرعة تقدر بنحو 32600 ميل في الساعة.

وعلى الرغم من أن هذه الكويكبات تقترب من مسافة قريبة منا (وفقاً للقياسات الفضائية)، لكنها لن تسبب أي ضرر للأرض.

وسيكون أقربها إلينا، الكويكب المسمى 2022 AE6، حيث سيسافر على بعد 1.1 مليون ميل من الأرض، بسرعة 20 ألف ميل في الساعة، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

كما شهد، أمس، مرور كويكب ثان يسمى 2022 AB، والذي قد يصل عرضه إلى 361 قدماً، ما يعني أنه أكبر من تمثال الحرية، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 305 أقدام.