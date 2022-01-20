"الأدرينالين وعمايلو".. مراسلة تصدمها سيارة على الهواء ثم تعود لاستكمال البث

المصدر: البيان

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في خضم انهماكها في تغطية تلفزيونية، ارتطمت سيارة بمراسلة تلفزيونية على الهواء مباشرة، واللافت أن المراسلة سرعان ما استعادت رباطة جأشها، لتعلن أنها بخير وتطمئن على المرأة التي صدمتها وتهدئ من روعها، ولتستكمل تغطيتها رغم تهدج صوتها البادي من هول المفاجأة.

ويظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اصطدام سيارة بمراسلة إخبارية تلفزيونية في غرب ولاية فيرجينيا الأمريكية على الهواء مباشرة، مساء أمس الأربعاء.

وبينما كانت المراسلة توري يورغي، من محطة "WSAZ-TV" عملها أمام الكاميرا، وتقدم تقريرها عن انقطاع خط المياه الرئيسي، قامت سيارة من خلفها بصدمها لتسقط على الأرض.

وبعد اختفائها لثوان على الشاشة، عادت يورغي (25 عاماً) من جديد وقالت لزميلها المذيع في الاستوديو: "لقد صدمتني سيارة للتو، لكنني بخير".

"الأدرينالين وعمايلو".. مراسلة تصدمها سيارة على الهواء ثم تعود لاستكمال البثhttps://t.co/J3qQnyWNEG#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/lKncw3FUqZ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 20, 2022