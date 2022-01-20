فيديو.. ريم جفول يجتاز طريقاً بقفزة واحدة!

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مشهد يدعو للتدبر في بديع صنع الخالق جل وعلا، ذاك الذي التقطه مصور هاو، حيث وثق لحظات غاية في الروعة لغزال يقفز برشاقة متجاوزاً طريقاً ترابياً.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الغزال أو الريم الطائر بين جانبي طريق ترابي، مبدين تعجبهم منه، ومستدعين أوصاف الغزلان في الموروث العربي من رشاقة القد وحسن المظهر والجفول (سرعة الحركة)، لتتأكد تلك الأوصاف في صور حقيقية.