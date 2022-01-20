لرفضهـا مـواعـدته.. إعدام سوداني ارتكب جريمة بشعة في مصر

المصدر: البيان

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أمرت محكمة جنايات شمال القاهرة في مصر، بإحالة أوراق متهم سوداني إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك لارتكابه جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار في منطقة عين شمس.

ووجهت النيابة العامة للمتهم البالغ من العمر 27 عاما، سـوادني الجنسية، ويعمل نقاشا، تهمة قتل طفلين عمدا مع سبق الإصرار؛ وذلك على إثر خلاف سابق مع والدتهما لرفضهـا مـواعـدته، حيث عقد العزم على الخلاص منها إرضاء لشهوة انتقامه.

واسندت النيابة العامة للمتهم، أنه أعد لذلك الغرض مادة معجلة للاشتعال عبارة عن "جـازولين" وقـداحـة وتوجه إلى مسكنهـا وأشعل النـار بـه قـاصدا قتل المجني عليها.

وبحسب أمر الإحالة فإن المتهم ارتكب ثلاث جنايات حيث إنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتل طفلاً، وطفلة عمدا مع سبق الإصرار حيث أشعل النار بهما.

وشملت الاتهامات أنه شرع في قتل المجني عليها، والدة الطفلين، عمدا مع سبق الإصرار وذلك باستخدام نفس المادة القابلة للاشتعال السابق ذكرها وتوجه إلى مسكنها وما إن ظفر بها حتى أغرقها بالمادة المعجلة وشرع في ايصال مصدر حراري بها قاصدا قتلها إلا أنه فشل لسبب لا دخل لإرادته به وهو فرار المجني عليها.

وتضمنت الاتهامات إشعال النار عمدا في السكن المملوك للمجني عليها واتلاف منقولات عمدا بأن سكب كمية من مادة معجلة للاشتعال الجازولين، وأوصل بها مصدرا حراريا فامتدت النيران لمحتويات المسكن وأحدثت بها التلفيات الواردة في التحقيقات.