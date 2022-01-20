أغرب زواج بحضور والد العروس المتوفى

المصدر: وكالات

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سيقيم زوجان هنديان حفل زفافهما عبر افتراضية "الميتافيرس" ثلاثية الأبعاد، بحضور والد العروس المتوفى.

وبحسب "دوتش فيليه"، قال العريس: "أعرف أناسا تزوجوا عبر برمجية "زووم" لكني أردت الذهاب إلى أبعد من ذلك وأصبح أول من يقيم حفل زفافه عبر الميتافيرس".

ووفقا للوكالة الألمانية، فكر العروسان الهنديان عبر "ميتافيرس" باستضافة والد العروس المتوفى من خلال صورة رمزية.

العرس سيكون بتاريخ 6 فبراير 2022، في أجواء مستوحاة من سلسلة "هاري بوتر" الشهيرة، أمام مدرسة هوغوورتس، في تكلفة ستزيد عن 10 آلاف دولار.