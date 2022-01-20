فيديو .. سعودية تتبرع بكليتها لوالد زوجها لتنهي آلامه

المصدر: البيان

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تبرعت المواطنة السعودية عزة الغامدي بكليتها لوالد زوجها، حتى تساعده في التخلص من معاناته.

وأوضح والد السيدة عزة، سعيد الغامدي، خلال حديثه مع "برنامج اليوم"، أن والد زوج ابنته بدأت معاناته وأصيب بالفشل الكلوي منذ أكثر من عام، وقام بعمل غسيل كلوي أثناء تلك الفترة ولكنه واجه متاعب كبيرة؛ حيث كان يذهب للغسيل الكلوي يومًا بعد يوم، وفقا لصحيفة عاجل.

وتابع: ولإنهاء معاناته ذهب أولاده للتبرع له، ولكن لم تطابق عيناتهم معه ما دفع عزة ابنتي للتبرع، وهي تعتبره بمثابة والدها.

وأضاف: قامت بإجراء الفحوص وتطابقت معه، ولم تتراجع عن قرارها على الرغم من أن بعض إخوانها حاولوا أن يجعلوها تتراجع ولكنها رفضت.