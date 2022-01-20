مقتل 29 شخصاً في تدافع بكنيسة في ليبيريا

المصدر: وكالات

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أعلن نائب وزير الإعلام في ليبيريا للإذاعة الرسمية اليوم الخميس إن 29 شخصا لقوا حتفهم في تدافع وقع في كنيسة في العاصمة مونروفيا الليلة الماضية.

ووقع الحادث ليل الأربعاء الخميس بحسب وسائل الاعلام.

وقال المتحدث باسم الشرطة موزيس كارتر لوكالة فرانس برس إن الحصيلة مؤقتة "وقد ترتفع لأن ثمة أشخاصا آخرين في وضع حرج".

وأوضح أن "بين القتلى أطفالا كانوا يشاركون في الحدث".

ولم تتضح بعد طبيعة هذا التجمع الديني ولا ملابسات الحادث. وذكرت وسائل الاعلام المحلية أنه تجمع صلاة مسيحي نظم في ملعب لكرة القدم.

وقال شاهد العيان إيمانيول غراي (26 عاما) لوكالة فرانس برس "سمعت جلبة قوية" قرابة نهاية التجمع موضحا انه رأى جثثا عدة.

ولا تزال ليبيريا وهي أقدم جمهورية في القارة الإفريقية تعاني من الفقر ومن تداعيات حروب أهلية بين عامي 1989 و2003 ومن وباء إيبولا في غرب إفريقيا بين 2014 و2016.