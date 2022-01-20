لحظات مرعبة.. شاب يدفع سيدة أمام القطار (فيديو)

المصدر: البيان

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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة نجاة سيدة من الدهس على سكة مترو.

وبحسب المقطع الذي تم تداوله نقلا عن كاميرات المراقبة الموجودة في المحطة، فإن القطار توقف على مسافة قريبة جدا من السيدة التي كانت على سكته بوضع الاستلقاء.

ويظهر المقطع قيام شاب بدفع السيدة التي كانت تنتظر القطار، اتجاه السكة.

يذكر أن الحادثة وقعت في محطة روجير ببروكسل مساء الجمعة الماضية، وتم اعتقال الجاني.