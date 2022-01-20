لحظات مرعبة.. شاب يدفع سيدة أمام القطار (فيديو)
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة نجاة سيدة من الدهس على سكة مترو.
وبحسب المقطع الذي تم تداوله نقلا عن كاميرات المراقبة الموجودة في المحطة، فإن القطار توقف على مسافة قريبة جدا من السيدة التي كانت على سكته بوضع الاستلقاء.
ويظهر المقطع قيام شاب بدفع السيدة التي كانت تنتظر القطار، اتجاه السكة.
#لحظات_مرعبة.. #شاب يدفع سيدة أمام #القطار.. (فيديو)https://t.co/tsSAtuW0O6#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sjBzRVW51S— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 20, 2022
يذكر أن الحادثة وقعت في محطة روجير ببروكسل مساء الجمعة الماضية، وتم اعتقال الجاني.