تصريحات مهمة لمسؤول في الأرصاد المصرية حول موجة البرد القارس

المصدر: البيان

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كشف محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن برودة الطقس التي تشهدها البلاد الآن تعد أمرا طبيعيا في مثل هذا الوقت من العام، لكنها ستستمر لفترة أطول.

وأوضح المسؤول المصري في مداخلة هاتفية لقناة "صدى البلد"، أن سبب برودة الطقس يعود لكتل هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا مرت على البحر المتوسط، مما ساهمت في انخفاض درجات الحرارة.

وأشار شاهين إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى أقل من صفر، بواقع ثلاث إلى أربع درجات تحت الصفر في سانت كاترين، وهو أمر طبيعي في هذا الوقت من العام، مضيفا أن درجات الحرارة الصغرى في القاهرة والجيزة والسواحل الشمالية والوجه البحري سجلت ما بين 7 إلى 8 درجات خلال ساعات الليل.

وناشد مدير عام التنبؤات والإنذار، المواطنين بارتداء ملابس شتوية ثقيلة خلال فترات الصباح الباكر والليل المتأخر، لافتا إلى أنه لن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خلال الفترة الحالية.

وتوقع سقوط أمطار اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية. كما طمأن سائقي السيارات بأن الشبورة المائية تكون خفيفة على الطرق خلال تلك الفترة حتى الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تنخفض على شمال الصعيد إلى 4 درجات، موضحا أن محافظات شمال الصعيد تشهد في هذا الوقت من العام تكون الصقيع.

وكشف أن درجة الحرارة العظمى ليوم الخميس في القاهرة والجيزة والسواحل الشمالية والوجه البحري تتراوح ما بين 15 و17 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى ما بين 6 و8 درجات.