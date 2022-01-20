«خنقها بغطاء الرأس».. اعترافات شنيعة لقاتل بطلة العالم بكرة السرعة

المصدر: البيان

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كشفت الأجهزة الأمنية المصرية عن تفاصيل جديدة واعترافات شنيعة لقاتل بطلة العالم في كرة السرعة روان محمد الحسيني، والتي عثر على جثتها أعلى سطح عمارة بشارع الجيش في دسوق بمحافظة كفر الشيخ، عقب ضبط المتهم عن طريق 4 كاميرات مراقبة رصدته.

وقال المتهم إنه حاول سرقة الضحية بالإكراه وعندما قاومته نزع عنها «غطاء الرأس» وخنقها وقام برطم رأسها في الحائط أكثر من مرة، وفي اليوم التالي أخبر والدتها هاتفيا بمكان الجثة أعلى السطوح.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم بقتل روان الحسيني بطلة العالم بكرة السرعة مطلوب على ذمة 17 قضية وهو «عتيد الاجرام»، وأنه ارتكب الجريمة بقصد سرقة الضحية بالإكراه، وقامت الأجهزة الأمنية بتفريغ الكاميرات في محيط موقع ارتكاب الجريمة، وسؤال شهود العيان، ومتابعة الاتصالات الهاتفية الخاصة بالفتاة روان الحسيني، حتى تم التوصل إلى الجاني، الذي رد على اتصال والدة المجني عليها وأخبرها بمكان العثور على الجثة أعلى اعلي السطوح. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

سقوط القاتل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ من إلقاء القبض على مسجل خطر شقي، مقيم بمدينة دسوق، وذلك عقب تحديده بمعرفة فرق البحث بمديرية أمن كفر الشيخ، وذلك بعد تكليفات بسرعة كشف غموض مقتل الضحية، والتي عثر على جثتها فوق إحدى العمارات بشارع دسوق، والتي تمت عن طريق رصد المتهم في 4 كاميرات مراقبة قبل دخول المتهم خلف الضحية العمارة التي عثر على جثتها.

فريق البحث

شكلت أجهزة الامن فريق بحث، برئاسة اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، وعدد من ضباط البحث الجنائي من بينهم العميد أحمد السكران رئيس فرع البحث الجنائي، وذلك عقب بلاغ من أهل لاعبة كرة السرعة بالعثور على ابنتهم جثة هامدة أعلى سطح إحدى العمارات السكنية بشارع الجيش.

تحديد هوية الجاني

تمكنت الاجهزة الامنية خلال 24 ساعة من تحديد هوية المتهم بقتل الضحية، وتبين أن المتهم استغل الظلام بمدخل العمارة السكنية وباغت المجني عليها، وحملها وصعد إلى سطح العمارة ثم خنقها، وعاود خنقها مرة أخرة بالإيشارب، ثم سرق الحلق الخاص بها والهاتف المحمول وغادر محل الواقعة.

التحريات

عقب تحديد هويته تبين أنه يدعى «إ. م» مسجل خطر سبق شقي، مقيم بمدينة دسوق، وتم اتهامه في 17 سابقة من بينها الاتجار بالمواد المخدرة والسرقة والبلطجة، وعند مواجهته بما أسفرت عنه جهود فريق البحث، اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وأن الهدف منها السرقة.

بداية الواقعة

وتلقت الشرطة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة روان الحسيني فوق سطح إحدى البنايات السكنية بشارع الجيش في دسوق، وعليها آثار خنق حول رقبتها.

وقالت أسرة روان الحسيني، إنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من مجهول عبر الهاتف المحمول الخاص بابنتهم، يفيد بوجود جثتها على سطح تلك البناية في دسوق، وأن الشرطة وصلت فورًا إلى مكان العثور على القتيلة، وقامت برفع البصمات، وفحص الجثة.

تشييع الجنازة

وشيّعت جنازة روان الحسيني، الثلاثاء، من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، وشارك فيها الآلاف من المصلين، وسط حالة من الغضب الشديد والحزن على مقتل الفتاة، ومطالبات بضرورة القصاص العادل من مرتكبي الجريمة.

من هي روان الحسيني؟

وكانت روان الحسيني تدرس في الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ، وإضافة إلى تفوقها العلمي كانت أيضًا من بطلات مصر والعالم في لعبة كرة السرعة، حيث كرمتها وزارة الشباب المصرية في عام 2016 بعد فوزها بالمركز الأول في بطولة العالم التي أقيمت في بولندا.

بيان نادي دسوق

أصدر مجلس إدارة نادي دسوق الرياضي، بمحافظة كفر الشيخ، بيانا أعلن فيه تعازيه في للاعبة كرة السرعة في النادي والطالبة بكلية التربية بجامعة كفر الشيخ، اللاعبة روان.م أ، لاعبة كرة السرعة بالنادي، والتى عثر على جثمانها أهالي مدينة دسوق في الساعات الأولى من صباح اليوم أعلى سطح إحدى عمارات المدينة.

وأضاف البيان الصادر عن نادى دسوق الرياضي، أن اللاعبة «روان.م.ا»، هي زهرة شباب مدينة دسوق، وأن مجلس إدارة النادي، يعزى أسرة الاعبة، وأسرة كرة السرعة، وجميع أهالي مدينة دسوق في مصابهم الجلل، بوفاة صاحبة الوجه البشوش حسنة الخلق، لاعبة ومدربة كرة السرعة بالنادي.

وتابع، أن القلب ينزف ألما على فراقها، ويتموا من الله أن يرحمها، ويصبر الجميع على فراقها، وأن يتقبلها عنده من الشهداء، ويسكنها الله عزوجل الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.