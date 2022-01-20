السعودية.. السجن لسفير سابق وعضو نيابة وأمين لجنة وطنية

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية صدور عدة أحكام قضائية ابتدائية بحق فاسدين، ومباشرتها عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية.

وأدانت المحكمة الجزائية بالعاصمة الرياض، كاتب عدل بجريمة الرشوة لحصوله على مبلغ 15 مليونا مقابل إصدار صك تملك أرض بطريقة غير نظامية، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات.

وأصدرت المحكمة حكما بسجن سفير سابق بإحدى الدول لمدة 6 سنوات، حيث أصدر تأشيرات حج وعمرة بطريقة غير نظامية.

وصدر حكم بالسجن 3 سنوات بحق عضو نيابة استغل نفوذه الوظيفي لطلبه مبلغ 30 ألف من مواطن مقابل حفظ قضية منظورة بالنيابة.

وأدانت المحكمة ضابطا برتبة عميد يعمل بالإدارة الطبية في وزارة الدفاع بجريمة التزوير بمحررات يختص بها واستعمالها، وحُكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات.

وفي حكم آخر، أدانت المحكمة أمين عام إحدى اللجان الوطنية التابعة لوزارة الداخلية بجريمة الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزوَّرة وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات.