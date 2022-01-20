اختبار استثنائي لبندقية كلاشينكوف الهجومية AK-105.. فيديو

المصدر: البيان

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صورت مجموعة من المتحمسين لاختبار الأسلحة الصغيرة من الولايات المتحدة اختبارا فريدا لأحد تعديلات بندقية كلاشينكوف الهجومية، AK-105، والتي تستخدمها، مجموعة القوات الخاصة الروسية "ألفا" البندقية المقدمة، والتي يقول ناشر الفيديو إنها مختلفة تمامًا عن AK المعروفة.

يبدأ الفيديو بمشهد مرح تم تصويره في "حرب النجوم"، حيث تحاكي الدروع التي تحمل صور قطاع الطرق "الإرهابيين"، ويلعب المتحمسون المسلحون ببنادق AK-105 دور الأبطال. يطلق "الإرهابيون" الليزر، ويطلق "الأبطال" من بنادق الكلاشينكوف.

ولكن هذا هو المكان الذي ينتهي فيه المشهد المرح - الاختبار الفعلي لسلاح مذهل.

يروي ناشر الفيديو بالتفصيل التحسينات التي تلقاها المدفع الرشاش ويقارنها بـ AK "القياسي".

في AK-105 تم تقصير السبطانة عدة سنتيمترات، لكن هذا لم يؤثر على جودة المقذوفات.